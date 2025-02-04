Катя Лель тратит миллионы на омоложение

Певица Катя Лель не скупится на процедуры омоложения. В мире шоу-бизнеса звезды зачастую прибегают к агрессивным методам для поддержания молодости, и многие из них хоть раз обращались к услугам пластического хирурга.
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