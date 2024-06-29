Сегодня 528 прочитали Сергей Лавров, глава МИД России, объявил, что страны БРИКС приняли решение о приостановке рассмотрения вопроса о принятии новых членов.
БРИКС закрывает свои двери. Русских гроссмейстеров выгнали из ФИДЕ
Комментарии
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ШКИПЕР
А что шахматистов тоже уличили в принятии допинга ? Идиоты !
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13 час.
Татьяна Кибишева
И этих дураков возглавляет бизнесмен, бывший россиянин Дворкович, который вообще-то должен находиться в розыске в связи с хищениями.
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11 час.
Erl Schweizer
"БРИКС закрывает свои двери. Русских гроссмейстеров выгнали из ФИДЕ". Не русских, а российских. Из козней натовцев давно пора научиться извлекать выгоду. Задача НАТО и ЕС - ослабление РФ, почему автоматически не возникает решение "ослабление НАТО и ЕС"? Формула "мы не такие" изжила себя в принципиальных вопросах, нужно активнее поддерживать союзников в стане врага, также активно, адекватно отвечать на действия врага.
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1 час.
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