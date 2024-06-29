И этих дураков возглавляет бизнесмен, бывший россиянин Дворкович, который вообще-то должен находиться в розыске в связи с хищениями.

Erl Schweizer

"БРИКС закрывает свои двери. Русских гроссмейстеров выгнали из ФИДЕ". Не русских, а российских. Из козней натовцев давно пора научиться извлекать выгоду. Задача НАТО и ЕС - ослабление РФ, почему автоматически не возникает решение "ослабление НАТО и ЕС"? Формула "мы не такие" изжила себя в принципиальных вопросах, нужно активнее поддерживать союзников в стане врага, также активно, адекватно отвечать на действия врага.