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БРИКС закрывает свои двери. Русских гроссмейстеров выгнали из ФИДЕ

БРИКС закрывает свои двери. Русских гроссмейстеров выгнали из ФИДЕ

Сегодня 528 прочитали Сергей Лавров, глава МИД России, объявил, что страны БРИКС приняли решение о приостановке рассмотрения вопроса о принятии новых членов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А что шахматистов тоже уличили в принятии допинга ? Идиоты !
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13 час.
Татьяна Кибишева
И этих дураков возглавляет бизнесмен, бывший россиянин Дворкович, который вообще-то должен находиться в розыске в связи с хищениями.
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11 час.
Erl Schweizer
&quot;БРИКС закрывает свои двери. Русских гроссмейстеров выгнали из ФИДЕ&quot;. Не русских, а российских. Из козней натовцев давно пора научиться извлекать выгоду. Задача НАТО и ЕС - ослабление РФ, почему автоматически не возникает решение &quot;ослабление НАТО и ЕС&quot;? Формула &quot;мы не такие&quot; изжила себя в принципиальных вопросах, нужно активнее поддерживать союзников в стане врага, также активно, адекватно отвечать на действия врага.
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1 час.

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