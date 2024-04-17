Театр абсурда
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Театр абсурда

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Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на «закрытых территориях»

Документ, подписанный вице-губернатором Московской области Романом Каратаевым (экс-сотрудник ФСБ, который курирует вопросы осуществления мер по охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, борьбе с преступностью и т.

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