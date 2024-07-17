ЦБ: Годовой рост инфляции ускорился в 62 регионах России

Годовая инфляция в России увеличилась до 8,6%. Рост цен на услуги туризма и транспорта замедлился после всплеска в мае, а овощи и фрукты, напротив, стали дорожать быстрее, сообщает Банк России в своем информационно-аналитическом комментарии.
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