ЦБ: Годовой рост инфляции ускорился в 62 регионах России

Годовая инфляция в России увеличилась до 8,6%. Рост цен на услуги туризма и транспорта замедлился после всплеска в мае, а овощи и фрукты, напротив, стали дорожать быстрее, сообщает Банк России в своем информационно-аналитическом комментарии.