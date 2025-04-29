Kurier: военные ВСУ поразились физической выносливости солдат из КНДР

Физическое состояние бойцов из КНДР и их сокрушительная мощь шокировали украинских боевиков Как утверждает австрийское издание Kurier, корейские военные могли пробежать 2 км в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться.
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