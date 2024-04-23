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Депутат Вассерман: школьники приграничных регионов РФ смогут поступить в вуз по баллам в аттестате

Депутат Вассерман: школьники приграничных регионов РФ смогут поступить в вуз по баллам в аттестате

Единый государственный экзамен частично отменили в Курской, Брянской и Белгородской областях. Однако этот факт не станет препятствием для школьников, желающих поступить в вузы, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Ридусом».

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