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Лига конференций. «Лестер» сыграет с «Ренном», «Базель» Чалова примет «Марсель», «Рома» против «Витесса»

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Лестер» на выезде сыграет с «Ренном», «Базель» Федора Чалова примет «Марсель», а «Рома» встретится с «Витессом».

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