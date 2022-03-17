Лига конференций. «Лестер» сыграет с «Ренном», «Базель» Чалова примет «Марсель», «Рома» против «Витесса»

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Лестер» на выезде сыграет с «Ренном», «Базель» Федора Чалова примет «Марсель», а «Рома» встретится с «Витессом».
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