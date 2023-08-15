Военное обозрение

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Взрыв прогремел на электромеханическом заводе в городе Смела Черкасской области

Взрыв прогремел на электромеханическом заводе в городе Смела Черкасской области

Появляются некоторые подробности нанесения ночных ударов по объектам противника в тыловых районах. Подтверждены данные о том, что прогремели взрывы на объектах киевского режима в Черкасской и Львовской областях.

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