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Нижегородская правда

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Владимир Путин оценил достижения Нижегородской области

Владимир Путин оценил достижения Нижегородской области

Нижний Новгород обрёл новую спортивную жемчужину. На Стрелке, в самом сердце города, раскинулся впечатляющий кластер, центром которого стала новая «Volga Арена».

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