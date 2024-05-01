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Медведев о «СКА-Арене»: «Не хочу сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд. Будет ли СКА там играть – предмет переговоров с владельцами арены»

По ходу прошедшего сезона команда из Санкт-Петербурга переехала из «Ледового дворца» на «СКА-Арену». Клуб установил несколько рекордов посещаемости на новом стадионе.

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