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ДумаТВ

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Володин: наш долг - защищать правду о подвиге тех, благодаря кому мы сегодня живем

Володин: наш долг - защищать правду о подвиге тех, благодаря кому мы сегодня живем

81 год назад завершилась Вторая мировая война. Нацистская Германия и милитаристская Япония были разгромлены, напомнил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере МАХ.

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