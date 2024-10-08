До ликвидации Зеленского остался один приказ

В автоматическом режиме и чтобы лента с километр была, а ствол с водяным охлаждением, как у МАКСИМА.

Виктор Шилин

Народ, не надо принимать зелебобика за какую то значимую фигуру. Это как этикетка на бутылке водки. Водка одна ,а этикеток много. Сдирут с бутылки эту, наклеют другую. Зло оно больше и опаснее. И нам ещё предстоит обуздать его.