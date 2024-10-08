Что Зеленский начал ощутимо подванивать, то есть протухать, его западные кураторы осознали уже после оглушительного провала «победного контрнаступа» 2023 года, который нелегитимный президент Украины обещал закончить в Кремле, но закончил кладбищами размера XXXL по всей Незалежной.
До ликвидации Зеленского остался один приказ
Комментарии
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Игорь Максаков
В автоматическом режиме и чтобы лента с километр была, а ствол с водяным охлаждением, как у МАКСИМА.
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10 час.
Виктор Шилин
Народ, не надо принимать зелебобика за какую то значимую фигуру. Это как этикетка на бутылке водки. Водка одна ,а этикеток много. Сдирут с бутылки эту, наклеют другую. Зло оно больше и опаснее. И нам ещё предстоит обуздать его.
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7 час.
Галина Крейн
ВЕРНО СКАЗАНО!!!
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1 час.
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