Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Было. учи матчасть.Япония, камикадзе и смертники в дотах и лодках-малютках.«Пусть теперь они...
  • Галина Крейн (казакова)
    ВЕРНО СКАЗАНО!!!До ликвидации Зел...
  • Serg
    "у этнических диаспор не должно быть юридического статуса"- по- моему, тут уже никакого сомнения быть не должно. Зако...Этнические диаспо...

До ликвидации Зеленского остался один приказ

До ликвидации Зеленского остался один приказ

Что Зеленский начал ощутимо подванивать, то есть протухать, его западные кураторы осознали уже после оглушительного провала «победного контрнаступа» 2023 года, который нелегитимный президент Украины обещал закончить в Кремле, но закончил кладбищами размера XXXL по всей Незалежной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
В автоматическом режиме и чтобы лента с километр была, а ствол с водяным охлаждением, как у МАКСИМА.
Ответить
10 час.
Виктор Шилин
Народ, не надо принимать зелебобика за какую то значимую фигуру. Это как этикетка на бутылке водки. Водка одна ,а этикеток много. Сдирут с бутылки эту, наклеют другую. Зло оно больше  и опаснее. И  нам ещё предстоит обуздать его.
Ответить
7 час.
Галина Крейн
ВЕРНО СКАЗАНО!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх