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Газета.ру

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В Москве завершилась трехчасовая встреча Путина со спецпосланниками Трампа

В Москве завершилась трехчасовая встреча Путина со спецпосланниками Трампа

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, 5 сентября 2026 года © Михаил Метцел/РИА Новости В Кремле завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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