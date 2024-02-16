В 2030 году поезда по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить раз в 10-15 минут

Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург введут в строй в 2030 году.В 2030 году, после ввода в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить раз в 10-15 минут.
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