Не за царя, не за Россию

ВТ

Василий Топчий

Итак, почему белогвардейцы не за царя, а против? Потому что царя заставила отречься от престола российская буржуазия и армейское руководство, которые созвали потом Временное правительство. Эти события получили название Февральской революции 1917 года. А когда буржуи воспользовались революционной ситуацией, которую сами и создали, царя свергли и создали Временное правительство. Вот тогда бело-сине-красный триколор ВРЕМЕННО стал заменять государственный. ЭТО НЕ НАПОМИНАЕЕТ СОВРЕМЕННУЮ СИТУАЦИЮ! Бойцов "Вагнер" используют в слепую. Им говорят, что Марш справедливости на Москву- для защиты президента. Шойгу создаёт ЧВК "Редут," Набиуллина повышает ключевую ставку кредитования для предприятий. А президент на День флага России выступает с речью, о триколоре.