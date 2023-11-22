В Ангарске курьером мошенников «работал» 17-летний подросток

Полиция поймала 17-летнего курьера, который ездил к пенсионерам за деньгами. Всего парень забрал у обманутых ангарчан 800 тысяч рублей, из них большую часть денег он перевел мошенникам, которые нанали его для этой деятельности, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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