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Инвестор построит многофункциональный медкомплекс на Мосфильмовской улице

Инвестор построит многофункциональный медкомплекс на Мосфильмовской улице

Город выделил участок земли на Мосфильмовской улице для строительства частного медицинского центра. Это стало возможным благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта (МААП), который направлен на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

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