Киев обратился к ЕС после слов Фицо об энергопоставках Украине

Власти Украины обратились к энергокомиссару Европейского Союза, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) из-за возможного прекращения поставок электричества из Словакии.
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