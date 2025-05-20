Павел Карназыцкий: Трамп и Путин – новый альянс или просто бизнес?

Почему Дональд Трамп вдруг переключился с обещаний остановить войну в Украине на разговоры о торговле с Россией? Как изменится роль США в мирных переговорах, если Трамп передаст посредничество Ватикану? Почему Киев и ЕС воспринимают действия Вашингтона как сигнал о дистанцировании от ситуации в Украине? После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп, похоже, не собирается выполнять обещания остановить войну в Украине.
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