Павел Карназыцкий: Трамп и Путин – новый альянс или просто бизнес?

Почему Дональд Трамп вдруг переключился с обещаний остановить войну в Украине на разговоры о торговле с Россией? Как изменится роль США в мирных переговорах, если Трамп передаст посредничество Ватикану? Почему Киев и ЕС воспринимают действия Вашингтона как сигнал о дистанцировании от ситуации в Украине? После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп, похоже, не собирается выполнять обещания остановить войну в Украине.