Открытие аналога Млечного пути в далеком космосе поставило под сомнения теории о том, как развивалась Вселенная

Астрономы обнаружили далекую галактику, которая поразительно напоминает наш Млечный Путь. Авторы открытия утверждают, что их исследование может навсегда изменить представления об эволюции Вселенной — объект REBELS-25 выглядит слишком упорядоченным для естественной структуры.