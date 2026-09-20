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Царьград

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Президентская платформа собрала хор 70 стран на "Кардо" во Владивостоке

Президентская платформа собрала хор 70 стран на "Кардо" во Владивостоке

Гранд-финал IX сезона "Кардо" в сентябре во Владивостоке собрал участников из 70 стран. Программа "Хор счастья" от платформы "Россия - страна возможностей" объединила людей посредством музыкального перформанса, способствующего международному единству и дружбе.

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