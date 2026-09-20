Президентская платформа собрала хор 70 стран на "Кардо" во Владивостоке

Гранд-финал IX сезона "Кардо" в сентябре во Владивостоке собрал участников из 70 стран. Программа "Хор счастья" от платформы "Россия - страна возможностей" объединила людей посредством музыкального перформанса, способствующего международному единству и дружбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Счёт за ЖКХ на 12...
- Т Счёт за ЖКХ на 12...
- Челябинская облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым