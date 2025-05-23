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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фомин о будущем Шунина: «Антон больше склонен к административно-руководящей должности. И хочет работать в этой сфере»

— Как вам проводы Шунина, завершившего карьеру игрока? — Думаю, мы с ним еще встретимся и поговорим о его завершении карьеры.

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