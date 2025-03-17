30 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат новейшую прошивку HyperOS 2.1: список устройств

Ресурс Xiaomitime, отслеживающий выпуск новых версий прошивок для устройств Xiaomi, опубликовал перечень моделей планшетов и смартфонов, которые уже получили прошивку HyperOS 2 и в скором времени получат HyperOS 2.
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