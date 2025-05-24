Сергунина рассказала о мероприятиях фестиваля "Молодежная точка"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко 25 мая на Болотной площади откроется фестиваль "Молодежная точка", который продлится более трех месяцев и завершится 7 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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