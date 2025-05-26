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Царьград

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4,5 тысячи русских вернулись из плена на Украине: детали обменов

4,5 тысячи русских вернулись из плена на Украине: детали обменов

С начала Специальной военной операции около 4,5 тыс. русских были возвращены с территории Украины в рамках 39 обменов.

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