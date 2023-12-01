Жительница Южного Урала осталась без денег в поисках искусственной елки

Жительница Чебаркуля лишилась денег при покупке елки в интернет-магазине. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жительница Чебаркуля решила выбрать в интернете искусственную новогоднюю елку.