Политолог Абылкасимова: при Токаеве в Казахстане виден мощнейший прогресс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смог за 6 лет изменить страну к лучшему, написала в своем Telegram-канале "Обо всем, жестко, но честно" политический эксперт, магистр делового администрирования Акбопе Абылкасимова.
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