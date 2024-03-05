📍 В Бахчисарайском районе открыли новый эколого-просветительский маршрут Туристическая тропа «Алимова Балка» является природной достопримечательностью Бахчисарайского района.
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📍 В Бахчисарайском районе открыли новый эколого-просветительский маршрут Туристическая тропа «Алимова Балка» является природной достопримечательностью Бахчисарайского района.