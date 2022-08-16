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СК назвал причину обрушения казармы в Омске в 2015 году

СК назвал причину обрушения казармы в Омске в 2015 году

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обрушение казармы в Омске в 2015 году, при котором погибли 24 солдата, стало возможным из-за многочисленных нарушений при ремонте со стороны заказчика, генподрядчика и исполнителей работ, сообщается на сайте СК РФ.

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