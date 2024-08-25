Израильские военные полностью уничтожили древнюю Большую мечеть в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. #Израиль #СекторГаза.
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Израильские военные полностью уничтожили древнюю Большую мечеть в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. #Израиль #СекторГаза.
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