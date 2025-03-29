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Китай вступил в гонку сверхзвуковой гражданской авиации — представлен прое...

Китай вступил в гонку сверхзвуковой гражданской авиации — представлен прое...

Китай вступил в гонку сверхзвуковой гражданской авиации — представлен проект лайнера COMAC C949В этом месяце в китайском профильном журнале Acta Aeronautica Sinica появились первые детали проекта будущего сверхзвукового пассажирского лайнера C949 государственной китайской авиастроительной компании Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

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