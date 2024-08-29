22-летняя дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер позагорала в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 10 миллионов подписчиков.