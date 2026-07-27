Генералы НАТО выбрали новые цели: котельные и ТЭЦ Урала и Сибири. Зима без тепла уже не фантазия

Людмила Прищепа

Вот к чему приводят наше долготерпение, наша толерантность и наши красные линии. Кого жалели, к кому с пониманием относились - к этим "фашистским" странам Запада, которые спят и видят, как поработить Россию? Теперь пожинаем плоды.