Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

235 подписчиков

Генералы НАТО выбрали новые цели: котельные и ТЭЦ Урала и Сибири. Зима без тепла уже не фантазия

Генералы НАТО выбрали новые цели: котельные и ТЭЦ Урала и Сибири. Зима без тепла уже не фантазия

Дроны уже добрались до Тюмени и Омска, а в Кирилловке погибли мирные жители. Эксперты предупреждают: следующей целью станут тепловые станции и котельные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петрович
Как Россия может ответить? Да новыми &quot;красными линиями&quot;...
Ответить
1 м.
Людмила Прищепа
Вот к чему приводят наше долготерпение, наша толерантность и наши красные линии. Кого жалели, к кому с пониманием относились - к этим &quot;фашистским&quot; странам Запада, которые спят и видят, как поработить Россию? Теперь пожинаем плоды.
Ответить
3 н.