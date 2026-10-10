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Царьград

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«Он вредит всем»: Трамп призвал сменить Зеленского

«Он вредит всем»: Трамп призвал сменить Зеленского

Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и заявил о необходимости смены власти на Украине.Президент США Дональд Трамп высказался за смену лидера на Украине, заявив, что Владимир Зеленский создаёт проблемы для всего мира.

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