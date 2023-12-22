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Минобороны Австралии утилизирует проблемные вертолеты Taipan стоимостью партии под миллиард долларов

Минобороны Австралии утилизирует проблемные вертолеты Taipan стоимостью партии под миллиард долларов

После постоянных технических проблем и череды катастроф, сопровождающих эксплуатацию винтокрылых машин MRH-90 Taipan, Минобороны Австралии приступило к утилизации их парка стоимостью под миллиард долларов.

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