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Тульские новости

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«Тулица-2» одержала три победы в домашнем туре

«Тулица-2» одержала три победы в домашнем туре

«Тулица-2» из Тулы одержала три победы в четырёх матчах, в следующем туре сыграет с командами из Калининграда и Минска с 28 октября по 1 ноября.

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