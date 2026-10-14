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Кличко бузит в Раде: «Где киевская ПВО – я вас спрашиваю? Где миллиарды?»

Кличко бузит в Раде: «Где киевская ПВО – я вас спрашиваю? Где миллиарды?»

Режим Зеленского обвиняет во всём местные власти, требуя результатов, при этом совершенно не беспокоясь защитой украинской столицы от ударов ракет и дронов.

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