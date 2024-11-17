🏠 В Бахчисарае выдали уже около двухсот льготных земельных участков Сейчас активно достраивается новый 9-ый микрорайон в Бахчисарае, который выделили специально под льготную категорию граждан.
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🏠 В Бахчисарае выдали уже около двухсот льготных земельных участков Сейчас активно достраивается новый 9-ый микрорайон в Бахчисарае, который выделили специально под льготную категорию граждан.