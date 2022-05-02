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В Одессе власти фактически запретили памятные мероприятия о трагедии 2 мая

В Одессе власти фактически запретили памятные мероприятия о трагедии 2 мая

Специальный длинный комендантский час как раз на время годовщины трагедии в Доме профсоюзов, когда украинские нацисты убили 48 человек, ввели власти Одессы, об этом сообщил 1 мая спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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