Российский теннисист Карен Хачанов объявил о завершении сотрудничества с тренером Ведраном Мартичем, который был с ним на протяжении 10 лет, помогая достичь множества успехов, включая победу на «Мастерсе» в Париже и серебро Олимпиады в Токио 2021.
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