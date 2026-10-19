Российский теннисист Карен Хачанов объявил о завершении сотрудничества с тренером Ведраном Мартичем, который был с ним на протяжении 10 лет, помогая достичь множества успехов, включая победу на «Мастерсе» в Париже и серебро Олимпиады в Токио 2021.