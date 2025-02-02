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Путин: европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком

Путин: европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок в Европе, скоро европейские элиты встанут у его ноги и будут "нежно помахивать хвостиком", заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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