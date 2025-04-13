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Расчет БПЛА «Мерлин» выявил скопление техники и пункт управления дронами ВСУ

Расчет БПЛА «Мерлин» выявил скопление техники и пункт управления дронами ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Мерлин» мотострелкового соединения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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