БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Линейный корабль Glorioso

Линейный корабль Glorioso

Звёздный час Испании пришёлся на XVI-XVII века, когда страна являлась безусловным гегемоном, воевала с половиной Европы, одновременно решала проблему турецкой угрозы, завоевала Португалию и вела войны в колониях.

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