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Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии. Через 11 дней у него титульный поединок

Чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии. Боксер был задержан в округе Броуард (Флорида, США).

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