НЕ РАБОТАЕТ, НЕ УЧИТСЯ: ЮНОША ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ЗАДЕРЖАН ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ РЕБЁНКА

анатолий михайлов Кастрировать его и на зону ( а если с родителями то их отправить домой в кишлак с запретом на въезд)

Валентина Литвяк Кастрацию насильников и педофилов давно следовало бы узаконить в России, речь об это начали вести еще при СССР. Тогда обсуждался вопрос уже о способе кастрации. Ждать принятия этого закона от нынешних депутатов не приходится. В большинстве своем похоже это пресыщенные деньгами и вседозволенностью извращенцы, пользующиеся услугами проституток на "рабочем" месте.