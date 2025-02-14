В Ленинградской области задержан выходец из Таджикистана. Молодого человека обвиняют в изнасиловании ребёнка.
НЕ РАБОТАЕТ, НЕ УЧИТСЯ: ЮНОША ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ЗАДЕРЖАН ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ РЕБЁНКА
Комментарии
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анатолий михайлов
Кастрировать его и на зону ( а если с родителями то их отправить домой в кишлак с запретом на въезд)
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5 час.
Валентина Литвяк
Кастрацию насильников и педофилов давно следовало бы узаконить в России, речь об это начали вести еще при СССР. Тогда обсуждался вопрос уже о способе кастрации. Ждать принятия этого закона от нынешних депутатов не приходится. В большинстве своем похоже это пресыщенные деньгами и вседозволенностью извращенцы, пользующиеся услугами проституток на "рабочем" месте.
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1 час.
Астон Мартин
иногда насилие сложно доказать и невиновного или целенаправленно оговоренного человека могут изуродовать таким способом ...сколько несправедливо осуждено ,и разве кто разбирается в данном вопросе ??? тут нужны железные доказательства вины а это довольно сложный вопрос
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53 мин.
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