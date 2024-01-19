Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

Для получения гранта необходимо подать заявку и собрать пакет документов до 29 февраля Московским журналистам стало известно, что в пятницу, 19 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале о начале приема заявок на гранты для столичных кинопроизводителей.