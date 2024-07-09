Владельцы отелей в Анталии страдают от низкой заполняемости, несмотря на увеличение туристического потока

Туризм в Анталии продолжает расти, но проблемы с заполняемостью отелей остаются. За первые шесть месяцев этого года число туристов увеличилось до более чем 6 миллионов человек, что превышает показатели предыдущих лет.
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