Автомобиль ритуальной службы столкнулся с большегрузом в Приангарье

В Иркутской области «Газель», принадлежащая ритуальной службе, столкнулась с большегрузом.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Автомобиль ритуальной службы и большегруз столкнулись в Приангарье, погибли 3 человека Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».
В Иркутской области «Газель», принадлежащая ритуальной службе, столкнулась с большегрузом.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Автомобиль ритуальной службы и большегруз столкнулись в Приангарье, погибли 3 человека Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».
Свежие комментарии