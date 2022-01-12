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Автомобиль ритуальной службы столкнулся с большегрузом в Приангарье

Автомобиль ритуальной службы столкнулся с большегрузом в Приангарье

В Иркутской области «Газель», принадлежащая ритуальной службе, столкнулась с большегрузом.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Автомобиль ритуальной службы и большегруз столкнулись в Приангарье, погибли 3 человека Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

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