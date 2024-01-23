Департамент по ЧС Алма-Атинской области: жители ощутили новое землетрясение

Жители Алма-Аты утром во вторник, 23 января, почувствовали подземные толчки интенсивностью 2 балла. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.
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