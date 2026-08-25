Towns Protocol передал управление швейцарскому фонду, сооснователи частично отошли от дел

Сооснователи децентрализованного коммуникационного протокола Towns, известные как Бен и Пэт, объявили: после пяти лет разработки они успешно передали операционное управление протоколом фонду Towns Foundation, базирующемуся в Швейцарии.
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