MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Towns Protocol передал управление швейцарскому фонду, сооснователи частично отошли от дел

Towns Protocol передал управление швейцарскому фонду, сооснователи частично отошли от дел

Сооснователи децентрализованного коммуникационного протокола Towns, известные как Бен и Пэт, объявили: после пяти лет разработки они успешно передали операционное управление протоколом фонду Towns Foundation, базирующемуся в Швейцарии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии